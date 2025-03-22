Samsun'da Kumar Operasyonu: 2 Adrese Baskın!

Samsun'da polis ekipleri, kumar oynandığı belirlenen 2 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi.

Samsun'da Kumar Operasyonu: 2 Adrese Baskın!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Çarşamba ilçesinde iki ayrı adrese gerçekleştirilen denetimlerde, kumar oynandığı belirlendi. 21 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerin ilkinde, yapılan kontrolde 6 şahsın kumar oynadığı anlaşıldı.

Şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sorumlusu H.Ç. (53) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Aynı yapılan ikinci operasyonda da yine 6 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere de idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu H.O. (50) hakkında aynı suçtan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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