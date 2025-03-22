Feci Kazada Hayatını Kaybeden Emre Son Yolculuğuna Uğurlandı

Malatya’da otomobilin şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren Emre Günaylı son yolculuğuna gözyaşları içerisinde uğurlandı.

Feci Kazada Hayatını Kaybeden Emre Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. Melisa Akbaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 AET 587 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada Emre Günaylı hayatını kaybederken, milli boksör Hatice Akbaş'ın kız kardeşi olduğu öğrenilen sürücü Melisa Akbaş olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Omzunda kırık olduğu belirlenen Melisa Akbaş, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Emre Günaylı'nın Akçadağ ilçe mezarlığındaki cenazesine, yakınlarının yanı sıra Hatice Akbaş, Melisa Akbaş ile Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş katıldı. Emre Günaylı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

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