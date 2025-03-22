İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Su Tasarrufu' Çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve kuraklığa bağlı olarak meydana gelebilecek muhtemel su sıkıntılarının önüne geçmek ve tüm yerleşim birimlerinde sağlıklı suya eşit olarak ulaşımı sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. Kentin geleceğini garanti alacak yeni su kaynakları yaratan, mevcut kaynakları koruyarak atık suları değerlendiren İzmir'in yerel yönetimi, 2024 yılında 150 kilometrenin üzerinde içme suyu şebekesi yenileyerek su kayıplarının ciddi oranda önüne geçti.

Çevre yerleşimlerde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı çözülürken, yeni kuyular açıldı. İçme suyu şebekeleri ve su depoları yenilenerek yurttaşların sağlıklı su içmesi sağlandı. İZSU yetkilileri, kentin uzun yıllar su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli olarak önlemler aldıklarını vurguladı.

'ÖNCÜ ÇEVRE PROJELERİ TASARLIYORUZ'

Küresel iklim değişikliğinden etkilenecek kentlerin başında gelen İzmir’de bilimsel çalışmalar ve araştırmalar doğrultusunda su tasarrufu ve yeni su kaynakları yaratma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten İZSU yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yalnız ulusal ölçekte değil, küresel ölçekte de büyük ve öncü çevre projeleri tasarladığını ve uyguladığını aktardı.

'SUYU TASARRUFLU KULLANMALIYIZ'

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kullanılmış sular ve yağış sularının toplanarak uzaklaştırılması, geri kazanımı, içme sularının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yurttaşlara ulaştırılması, su kaynakları ile deniz, göl, akarsu kıyılarının evsel ve endüstriyel etkenlerle kirlenmesinin önlenmesi ve İzmir’de sürdürülebilir su yönetimi anlayışının yaygınlaştırılması çalışmalarının bu anlamda önemine vurgu yapan yetkililer şöyle devam etti:

“Küresel ısınmanın getirdiği susuzluk, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike. Tüm dünyada su giderek çok daha kritik bir önem taşıyor ve bu nedenle ‘sürdürülebilir, akıllı su yönetimi’ ön plana çıkıyor. Yeni yatırımlarımız devam ediyor ancak sınırlı kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmalıyız. Aldığımız önlemler ve oluşturduğumuz ilave su kaynakları ile kentimizde su sıkıntısı yaşamamak için örnek çaba gösteriyoruz. Ancak suyu tasarruflu kullanmak herkes için bir yaşam biçimi olmalı. İzmirli vatandaşlarımızı her zaman suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz.”

Kaynak: ANKA