İstanbul'da 'İmamoğlu' Kısıtlaması.... Bu Yollar da Kapatıldı

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün saat 19.30'da Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından İstanbul Valiliği, Saraçhane'ye çıkan yolların yanı sıra Çağlayan'a çıkan yolları da yarın sabaha dek ulaşıma kapattı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da 'İmamoğlu' Kısıtlaması.... Bu Yollar da Kapatıldı

İBB'ye düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı.

ÇAĞLAYAN'DA 'İMAMOĞLU' ÖNLEMİ

Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 19.30'da Çağlayan Adliyesi'ne getirileceğinin öğrenilmesinin ardından Saraçhane'ye çıkan yolların yanı sıra Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar da kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arasında Saraçhane ve Çağlayan'a çıkan yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

KAPATILAN YOLLAR

- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne Çıkan Tüm Yollar,

- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

- Yeniyol Caddesi,

- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

-Çiftecevizler Caddesi,

-Sıracevizler Caddesi,

-Silahşör Caddesi,

-Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,

-Halaskargazi Caddesi,

-Şişli Büyükdere Caddesi,

-Darülaceze Caddesi,

-Vatan Caddesi,

-Kağıthane Caddesi,

-D 100.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi İstanbul Valiliği
Son Güncelleme:
Kaçakçılık Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı Kaçakçılık Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Adıyaman'da Yerinde Dönüşümle Tamamlanan İlk Sitenin Tapuları Teslim Edildi Adıyaman'da Yerinde Dönüşümle Tamamlanan İlk Sitenin Tapuları Teslim Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme