Kaçakçılık Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde yürütülen soruşturmalarda, 38 kişinin kaçakçılık faaliyetlerine karıştığı tespit edildi.

BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 1990 kilogram kaçak tütün ve 18 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA