Ankara Valisi Duyurdu, 41 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasının ardından Ankara genelinde de protesto gösterileri gerçekleştirildi.

ANKARA'DA 41 KİŞİ GÖZALTI ALINDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde yapılan eylemler neticesinde 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "İstanbul C. Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek İlimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için Polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provakasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA