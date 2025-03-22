Türkiye'nin 38 Yıllık Özelleştirme Karnesi! Elde Edilen Gelir Açıklandı: 100 Milyar Dolara Koşu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), 1986-2024 döneminde gerçekleştirdiği özelleştirmelerden elde ettiği gelir belli oldu. Söz konusu dönemde özelleştimede rakamın 71,6 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Türkiye'nin 38 Yıllık Özelleştirme Karnesi! Elde Edilen Gelir Açıklandı: 100 Milyar Dolara Koşu

ÖİB'in 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yapılan derlemeye göre çeşitli alanlarda yapılan özelleştirmelerden elde edilen gelir geçen yıl 122 milyon dolar oldu. Geçen yıl 69 ihale yapıldı. İhale sayısında 2023'e kıyasla yıllık bazda yüzde 35,3'lük artış sağlandı. 2024'te imzalanan sözleşmelerin de dahil edildiği özelleştirme geliri 4,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

1986'dan bugüne kadar yapılan özelleştirmelerden sağlanan gelir ise 134,1 milyar lira oldu. 2024'te 8 Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli hizmet ve kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Hazineye yapılan transfer tutarı ise aynı dönemde 276 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İdare tarafından 2024'te olduğu gibi gelecek dönemde de etkin piyasa mekanizması oluşturma hedefiyle özelleştirmelere devam edilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin 38 Yıllık Özelleştirme Karnesi! Elde Edilen Gelir Açıklandı: 100 Milyar Dolara Koşu - Resim : 1

TEİAŞ’TA HALKA ARZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TEİAŞ'ın halka arzına ilişkin hazırlık çalışmaları Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı. 2021'de Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan "yedieminlik faaliyetleri" özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Özelleştirme işlemlerinin, işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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