Erzurum'da Kaza! Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada şoför yaralandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, U.B. (44) yönetimindeki 34 KUK 226 plakalı kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve devrildi. Kazada, araç sürücüsü U.B. yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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