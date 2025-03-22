Erzurum'da Kaza! Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, U.B. (44) yönetimindeki 34 KUK 226 plakalı kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve devrildi. Kazada, araç sürücüsü U.B. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA