Karaman'da Ev Yangını: Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı

Yangın, sahur vaktinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Olay yerine gelen Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 83 yaşındaki Mustafa Sak hayatını kaybederken, 73 yaşındaki eşi Şerife Sak yaralandı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Mustafa Sak'ın cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA