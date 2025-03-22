Karaman'da Ev Yangını: Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Kayaönü köyünde bir müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Karaman'da Ev Yangını: Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı

Yangın, sahur vaktinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Olay yerine gelen Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 83 yaşındaki Mustafa Sak hayatını kaybederken, 73 yaşındaki eşi Şerife Sak yaralandı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Mustafa Sak'ın cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karaman Yangın ölüm
Son Güncelleme:
Babacan'dan Özel'e Dayanışma Ziyareti Babacan'dan Özel'e Dayanışma Ziyareti
Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme