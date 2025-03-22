Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Feci kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Saray-Çerkezköy kara yolu Büyükyoncalı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. M.Y.'nin kullandığı 34 AGP 435 plakalı otomobil ile H.K.'nın yönetimindeki 16 R 0837 plakalı otomobilin çarpıştığı kazanın ardından, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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