Hakkari'de Çocuk Parkı Kundaklandı

Hakkari'deki bir çocuk oyun parkı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Hakkari'de Çocuk Parkı Kundaklandı

Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verilen parktaki banklar ve çocuk oyun grupları hasar gördü.
Saldırganlar önce parkın duvarlarına yazılar yazdı, ardından oyun grubu ve bankları ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Mahalle sakinleri, sorumluların bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istedi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, vatandaşların kamuya açık alanlara zarar verilmemesi konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, benzer durumlarla karşılaşıldığında yetkililere haber verilmesini istedi.

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Kaynak: İHA

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