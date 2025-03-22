Gecekondu Yangınında Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7353/9 sokakta yer alan bir gecekonduda yangın meydana geldi.

Henüz çıkış sebebi tespit edilemeyen yangından çıkan yoğun duman hem sokağı hem gökyüzünü sardı. Gecekondunun yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken gecekonduda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangında ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken, çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA