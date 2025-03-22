Gecekondu Yangınında Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

İzmir’de bir gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken, ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Gecekondu Yangınında Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7353/9 sokakta yer alan bir gecekonduda yangın meydana geldi.

Henüz çıkış sebebi tespit edilemeyen yangından çıkan yoğun duman hem sokağı hem gökyüzünü sardı. Gecekondunun yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken gecekonduda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangında ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken, çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Yangın
Sahil Güvenlikten İHA’lı Göçmen Operasyonu Sahil Güvenlikten İHA’lı Göçmen Operasyonu
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı, Aralarında Çocuklar da Var Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı, Aralarında Çocuklar da Var
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme