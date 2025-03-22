Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli Y.G. (35) üzerinde ve evinde yapılan aramada toplam 665 sentetik hap ele geçirildi. Aynı operasyon kapsamında, S.D.’ye (29) ait evde yapılan aramada ise 181 sentetik hap ve 0,11 gram sentetik uyarıcı madde bulundu.

Olayla ilgili olarak Y.G. ve S.D. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Kaynak: AA