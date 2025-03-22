Muğla'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve işçiler tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Ekiplerin etkili çalışması sonucu alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA