Özgür Özel Saraçhane'de! 'Ölmek Var Dönmek Yok'

CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali, ardından da sabah erken saatlerde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti, dün sabah saatlerinden bu yana Saraçhanedeki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Binası’nda.

CHP Lideri Özel, belediye binasına gelen siyasi parti liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Akşam 20.30’da Saraçhane önüne yapılan çağrı ardından vatandaşlar, belediye binası önünde toplanmaya başladı.

'ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK'

DEM Parti heyetini uğurlamak için bina önüne çıkan CHP Lideri Özel, bariyerlerin ardında bekleyen vatandaşların tezahüratları sonrasında yurttaşların bulunduğu alana giderek onları selamladı. Vatandaş Özel’i; “Ölmek var, dönmek yok” sloganlarıyla karşıladı.

Bir vatandaş Özel’e; “Başkanım, ok yaydan çıktı. Ölmek var, dönmek yok” dedi.

'BÜTÜN TEŞKİLATI YIĞ BURAYA'

Bir diğer vatandaş, “Sayın Başkanım, İmamoğlu bu İstanbul’a sahip çıktı. Teşkilat olarak, belediye olarak, halk olarak buradayız. Bütün teşkilatı yığ buraya. Hep buradayız, burada olacağız sonuna kadar” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına ilişkin tartışmalarla ilgili, Özel’e; “Tayyip Erdoğan’ın -Cumhurbaşkanımız yine, makamına saygı duyuyoruz- sadece ‘diploması yok’ demek yetmiyor. Siz güçlü insanlarsınız. Siz bunu kanıtlayamıyor musunuz? Direkt düşer. Sadece ‘Diploması var. Diploması yok. Sahte’ demekle olmuyor. Kanıtlayamıyor musunuz? Net çıkarın. Biz de özür dileyelim” diye konuştu.

'HER AKŞAM 20.30'DA'

Bir başka vatandaş ise “Başkanım halka açsınlar belediyeyi, kayyum atanmasına engel olalım” dedi.

Özel, vatandaşların talepleri üzerine, “Her akşam 20.30’da burada ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Ayrıca sizin talepleriniz doğrultusunda elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Özel ardından, polisin güvenlik sebebiyle vatandaşları barikatlar ardından beklettiğini ama taleplerinin karşılanması konusuyla ilgileneceğini söyledi.

Kaynak: ANKA