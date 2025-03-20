Saraçhane'de Tansiyon Yükseldi: Belediye Binasının Camları Kırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve dün gözaltına alınmasına karşı üniversite öğrencilerinin başlattığı eylemler ikinci gününde sürdü.

Saraçhane'de toplanan İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri pankartlarla ve açıklamalarıyla seslerini duyurdu. Öğrenciler, Saraçhane'nin ardından Taksim'e yürüme kararı aldı. Taksim'e geçmeye çalışan öğrencilere polis müdahale etti. Şair Sunay Akın öğrencilerle konuştu, gerginliği önlemeye çalıştı.

Polis ile gençler arasında arbede yaşanırken, polis biber gazı kullandı. Ayrıca İtfaiye Müdürlüğü'nden çıkan itfaiye araçlarının da barikatı geçmesine uzun süre izin verilmedi.

İBB BİNASININ CAMLARI KIRILDI

Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın birer konuşma yaptığı buluşmanın ardından Taksim'e yürüme konusunda ısrar eden ve barikatın kaldırılmasını isteyen gençlere polis saat 23.00 sıralarında biber gazıyla müdahalede bulundu. Bir anda yoğun biber gazına maruz kalan gençler parktan İBB binasına doğru uzaklaşmaya başladı. Bariyerlere takılıp düşenler oldu. İBB giriş kapısında yığılma oldu, bir grup ise belediye binasının camlarını kırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve diğer yetkililer müdahale etti.

Kaynak: Haber Merkezi