Üniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses Oldular

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün gözaltına alınmasa ilişkin tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken üniversite öğrencilerinin protestoları da devam etti. İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri pankartlarla ve açıklamalarıyla seslerini duyurdu. İşte okul okul protestolar…

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sonrasında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltına kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına hem siyasi hem ünlü isimlerden tepkiler art arda geldi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda üniversitenin öğrencileri de sokakta uygulanan gözaltılara protestolarla tepki gösterdi.

Üniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses Oldular - Resim : 1

İşte Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren üniversiteler:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını Esnaf Yemekhanesi önünde protesto etmek amacıyla toplanan öğrenciler, ortak açıklamalarında “İstanbul Üniversitesi 2 gün önce aldığı kararla tarihine bir kara leke yazmıştır. Hakları olmadıkları konularla ilgili imza atmaya çalışıyorlar, hukuksuz kararlar veriyorlar. İktidar bugün kaybedeceğinin o kadar farkında ki, karşısındaki cumhurbaşkanı adayını bile kendisi belirlemeye çalışıyor. Bu halkın iradesini yok saymanıza asla izin vermeyeceğiz. Üniversite öğrencileri olarak direnmeye devam edeceğiz. Bu halkın iradesini yok saymanıza asla izin vermeyeceğiz. Üniversite öğrencileri olarak direnmeye devam edeceğiz” diyerek seslendi.

Öğrenciler, “Seçme seçilme hakkı gasp edilemez”, “Kurtuluş yok tek başına”, “Zorbalığa geçit yok”, “Hukuksuzluğa karşı bir aradayız” yazılı pankartlar taşıdı.

Üniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses Oldular - Resim : 2

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, protestolarda şöyle seslendiler: Seçme seçilme hakkı dahil siyasal özgürlüklerimizi kazanmanın tek yolunun, AKP'ye ve temsil ettiği düzene karşı mücadele etmekten geçtiğinin farkındayız. Halkın iradesine yönelik saldırılara geçit vermeyeceğiz.

Üniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses Oldular - Resim : 3

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, Tınaztepe Kampüsü’nde başlattıkları eylemi Buca sokaklarına taşıdı. Öğrenciler şöyle seslendi:

Üniversitelerimizde tek adam rejiminin atanmış kuklaları olan rektörler, korku ve baskı iklimini kampüs içerisinde yedirmekten, iktidar politikalarını üniversitelere uygulamaktan geri durmuyor. AKP-Erdoğan hükumetinin yeni hedefi, CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’dur. AKP-Erdoğan iktidarının günden güne büyüttüğü belediye operasyonları, grev yasakları, seçme ve seçilme hakkına saldırıları, sendikacı tutuklamaları gibi hukuksuz ve antidemokratik uygulamaları faşizmin duvarlarını örmekte kararlı olduğunu bize bir kez daha gösteriyor.

ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Eskişehir'de yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile polis arasında arbede çıktı. Anadolu Üniversitesine kadar yürüyen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kapısı’na kadar yürüdü.

Üniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses Oldular - Resim : 4

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, "Direne direne kazanacağız", "Gün gelecek, devran dönecek”, "Baskılar, yasaklar sizin, mücadele bizimdir" gibi sloganlar atarak protesto yaptı. Polisin biber gazlı müdahalesi sırasında eylemciler ve gazeteciler zor anlar yaşadı.

Üniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses Oldular - Resim : 5

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Beytepe Yerleşkesinde düzenlenen yürüyüşün ardından şu açıklamayı yaptı: Bizler Hacettepe Üniversitesi öğrencileri olarak bu hukuksuzluğu tanımıyoruz. 23 yıllık gerici AKP iktidarının, ülkeyi sürüklediği karanlığa, zorbalık düzenine teslim olmayacak. Saray rejimi, baskıyla, gözaltılarla, sindirme politikalarıyla halkı susturacağını sanıyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Gençlik susmayacak.

Üniversite Öğrencileri Sokağa Döküldü… Ekrem İmamoğlu İçin Tek Ses Oldular - Resim : 6

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen isimler arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın öğrencileri de protestolara katılma kararı aldı. Çırağan'dan Beşiktaş’a yürüyen Galatasaray Üniversitesi öğrencileri “GSÜ boykota, hocasıyla yan yana!” sloganı atarak tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından öğrencilere destek veren bir paylaşım yaptı. Çelik, şöyle seslendi: Saraçhane gençlerin evidir, öğrencilerin evidir. İstanbul’un en güzel yurtları, kütüphaneleri burada, memleketini ve gençlerini çok seven Ekrem Başkanımızın yönetiminde hayata geçmiştir. Gençlere engel olmayın. Onlar evine geliyor. Gençlerden korkmayın. Onlar bu milletin geleceği.

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Kaynak: ANKA

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İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu Gözaltı protesto ODTÜ Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Dokuz Eylül Üniversitesi
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