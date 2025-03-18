CHP'den YÖK Önünde 'Diploma İptali' Protestosu: 'Haksızlığın Hesabını Soracağız'

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini YÖK önünde protesto ediyor.

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İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; İmamoğlu’nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirildi. Alınan kararın ardından CHP'liler Ankara'da YÖK binası önüne gitti. Partililer, diploma iptali kararını protesto ediyor.

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Kaynak: ANKA

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YÖK Ekrem İmamoğlu
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