Meclis’te Gizli Gizli Konuşuluyor: İmamoğlu Askere mi Çağrılacak?

Türkiye siyasetinde yeni bir tartışma konusuna dönüşen Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali, askerlik durumunu da yeniden gündeme getirdi.

DİPLOMASI GERİ ALINDI

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal etti. Üniversitenin açıklamasında, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın araştırma raporu doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden mezun olan 28'inin diplomalarının iptal edildiği bildirildi.

ASKERLİK DURUMU NE OLACAK?

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte bedelli askerlikten faydalanma hakkının da tartışma konusu olabileceği belirtiliyor. 1999 Marmara Depremi sonrasında çıkarılan bedelli askerlik uygulamasından yararlanan İmamoğlu, 2000 yılında 15 bin Mark karşılığı ödeyerek, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda 28 günlük askerlik hizmetini tamamlamıştı. Ancak, diplomanın iptali, askerlik muafiyetine esas oluşturan eğitim düzeyini de tartışmalı hale getirdi.

Uzmanlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) bu konuda bir karar vermesi durumunda, İmamoğlu’nun yeniden askere çağrılma ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. Eğer böyle bir karar alınırsa, İmamoğlu’nun mevcut görevi de bu süreçten etkilenebilir.

BEDELLİ ASKERLİK KOŞULLARI NEYDİ?

Bu arada konuya ilişkin bilgi veren hukukçular, 1999 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası çıkarılan bedelli askerlik kanununda bir öğretim şartı bulunmadığına dikkat çekerek, “Ekrem bey için böyle bir şey söz konusu değil” dediler.

KANUN NEYDİ?

Ekli “Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı'nın 8/11/1999 tarihli ve 6022 sayılı yazısı üzerine, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun geçici 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1

Bu Esasların amacı, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2/11/1999 tarihli ve 4459 sayılı Kanunla eklenen geçici 37 nci madde gereğince, bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin başvuru, bedel ödeme, temel askerlik eğitimi, özlük hakları, terhis işlemleri, bedelin toplanması, iadesi ile diğer usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

Bu Esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 37 nci maddesi gereğince bedelli askerlik yapmak isteyen 1/1/1973 tarihinden önce doğmuş, 1972 ve daha yaşlı doğumlu, henüz askerlik hizmetine başlamamış yükümlüler ile bunlarla ilgili işlemleri yürütecek kurum, kuruluş ve birlikleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

Bu Esaslar 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

Bu Esaslarda geçen;

a) Bedel; Yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için ödemeleri gereken;

1) 1/1/1973 tarihinden önce doğmuş olanlar (1972 ve daha yaşlı doğumlular) için 15.000 Alman Markını,

2) 1/1/1960 tarihinden önce doğanlardan (1959 ve daha yaşlı doğumlular) temel askerlik eğitimi yapmak istemeyenler için 20.000 Alman Markını,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen miktarların ödeme tarihindeki karşılığı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen çapraz kura göre hesaplanacak konvertibl yabancı ülke parasını ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirasını,

b) Yükümlü: 1/1/1973 tarihinden önce doğmuş ve henüz askerlik hizmetine başlamamış, 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa tâbi vatandaşları,

c) Başvuru: Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin 5 inci maddede belirtilen makamlara müracaatlarını ve bedelin tamamını veya 6 nci maddede belirtilen; müracaat tarihinde ödenecek asgari miktarı ödemelerini,

ç) Temel askerlik eğitimi; Genelkurmay Başkanlığı'nın belirleyeceği sürede birlik ve askerî kurumlarda yapılacak eğitimi,

d) Banka hesabı: Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına T.C. Ziraat Bankası nezdinde Alman Markı cinsinden açılacak hesabı

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Bedelli Askerlikten Yararlanma Esasları

Yararlanma şartları

MADDE 5

1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 37 nci maddesi bedelli askerlik yapma şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) 1/1/1973 tarihinden önce doğmuş ve henüz fiilî askerlik yapmamış olmak.

b) Bedel ödemeye istekli olmak.

c) 4/5/2000 (dahil) tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunur.

ç) Kanunda öngörülen bedeli ödemek.

d) 1/1/1960 tarihinden önce doğmuş olanlardan 20.000 Alman Markı veya karşılığı bedel ödeyenler hariç olmak üzere askerlik şubelerince bildirilecek dönemde temel askerlik eğitimini yapmak.

Kaynak: Haber Merkezi