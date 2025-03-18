Diploma İptali Anayasa Değişikliğine mi Çıkacak? AKP'li İsimden 'İkimiz de Kazanalım' Önerisi

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir öneri geldi. Anayasa'nın Cumhurbaşkanı adaylık şartlarını belirleyen maddesini işaret eden Tayyar, 'yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’nın kaldırılmasını önerdi. AKP ve CHP'ye 'uzlaşalım' çağrısında bulunan Tayyar, 'Toplumsal gerginlik azalmaya başlar, bir ihtimal. Bence denenmeli" dedi.

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Diploma İptali Anayasa Değişikliğine mi Çıkacak? AKP'li İsimden 'İkimiz de Kazanalım' Önerisi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. Kararın ardından eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tayyar, Anayasa'nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık şartlarını belirleyen 101. maddesinde değişiklik yapılmasını önerdi. AKP ile CHP'nin uzlaşması gerektiğini vurgulayan Tayyar, "Siyasi tansiyon iyice arttı, toplumsal fay hatlarında daha fazla enerji birikmeye başladı. AK Parti ve CHP bu konuda uzlaşırsa, siyaset doğal mecrasında akmaya, toplumsal gerginlik azalmaya başlar, bir ihtimal" dedi.

'BU CENDEREDEN NASIL ÇIKILIR?'

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Diploma iptali, çözüm süreci, milletvekili transferi, yeni Anayasa, soruşturma dosyaları gibi çok sayıda tartışma konusu, toplumsal ve siyasal dinamikleri derinden etkiliyor. Tüm bu gerginliklerin merkezinde ise önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair iddialar var. Haliyle siyasi tansiyon iyice arttı, toplumsal fay hatlarında daha fazla enerji birikmeye başladı. Bu cendereden nasıl çıkılır?

'ANAYASA'NIN 101'İNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILSIN'

Bir sade vatandaş olarak, kişisel bir önerim var. Madem, tüm tartışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkıyor, adaylık şartlarını düzenleyen Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir. ‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir. AK Parti ve CHP bu konuda uzlaşırsa, siyaset doğal mecrasında akmaya, toplumsal gerginlik azalmaya başlar, bir ihtimal. Bence denenmeli."

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Kaynak: Haber Merkezi

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