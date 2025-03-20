İstanbul Barosu 'Genç Avukatlar Meclisi Seçimleri' Ertelendi

İstanbul Barosu 23 Mart'ta yapılması planlanan Genç Avukatlar Meclisi seçimlerini erteleme kararı aldı. Seçimler 6 Nisan 2025 tarihine ertelendi.

Son Güncelleme:
İstanbul Barosu 'Genç Avukatlar Meclisi Seçimleri' Ertelendi

İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından, Genç Avukatlar Meclisi seçimlerinin tarihine ilişkin duyuru paylaşıldı. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

“23 Mart 2025 günü yoğun bir katılımla yapılması planlanan Genç Avukatlar Meclisi seçimleri, ülkemizde yaşanan olağanüstü hukuksuzluk gündemi kentimizin seçilmiş büyükşehir belediye başkanının, seçilmiş belediye başkanlarının ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması nedeniyle, başkan adaylarıyla yapılan görüş alışverişi sonrası alınan yönetim kurulu kararıyla 6 Nisan 2025 tarihine ertelenmiştir. Tüm genç hukukçuları, avukatları hukuk ve demokrasi mücadelesine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

İstanbul Baro Başkanından Ekrem İmamoğlu Çağrısıİstanbul Baro Başkanından Ekrem İmamoğlu ÇağrısıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İstanbul Barosu
Son Güncelleme:
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Gazeteci İsmail Saymaz'ın İfadesi Sona Erdi, Yarın Adliyeye Sevk Edilecek İsmail Saymaz Yarın Adliyeye Sevk Edilecek
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
İstanbul Valiliği'nden Açıklama: İdari ve Adli Süreç Başlatılacak İstanbul Valiliği'nden Açıklama: İdari ve Adli Süreç Başlatılacak
ÇOK OKUNANLAR
Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu
Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı: Piyasalarda Tansiyon Düşmüyor (20 Mart Perşembe Güncel Altın ve Döviz Kurları) Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı
Kimsenin Aklına Gelmezdi! Meğer Süt ve Yumurtadan 4 Kat Fazla Protein İçeriyormuş: Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor Kimsenin Aklına Gelmezdi! Meğer Süt ve Yumurtadan 4 Kat Fazla Protein İçeriyormuş
Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri… Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Herkes Bilmeden Bu Hatayı Yapıyor: Misliyle Geri Ödeyebilirsiniz Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Herkes Bilmeden Bu Hatayı Yapıyor: Misliyle Geri Ödeyebilirsiniz