İstanbul Barosu 'Genç Avukatlar Meclisi Seçimleri' Ertelendi

İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından, Genç Avukatlar Meclisi seçimlerinin tarihine ilişkin duyuru paylaşıldı. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

“23 Mart 2025 günü yoğun bir katılımla yapılması planlanan Genç Avukatlar Meclisi seçimleri, ülkemizde yaşanan olağanüstü hukuksuzluk gündemi kentimizin seçilmiş büyükşehir belediye başkanının, seçilmiş belediye başkanlarının ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması nedeniyle, başkan adaylarıyla yapılan görüş alışverişi sonrası alınan yönetim kurulu kararıyla 6 Nisan 2025 tarihine ertelenmiştir. Tüm genç hukukçuları, avukatları hukuk ve demokrasi mücadelesine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Kaynak: ANKA