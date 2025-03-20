Gazeteci İsmail Saymaz'ın İfadesi Sona Erdi, Yarın Adliyeye Sevk Edilecek

'Gezi parkı'' soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz'ın emniyetteki ifade işlemi sona erdi. Saymaz yarın adliyeye sevk edilecek.

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Gazeteci İsmail Saymaz'ın İfadesi Sona Erdi, Yarın Adliyeye Sevk Edilecek

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla dün sabah gözaltına alındı.

İsmail Saymaz'ın emniyetteki ifadesi saat 13.00'te başlarken akşam 17.00'de sona erdi.

Saymaz'ın yarın sabah 10.00'da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Saymaz'ın Gezi direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedildi.

Savcılık, Saymaz hakkında 'açık kaynak çalışmaları' yapıldığını da belirterek Saymaz'ın Gezi Direnişi'ne katılım sağlamaya çalıştığı iddia edildi.

Saymaz, avukatı aracılığıyla paylaştığı mesajda Başsavcılığın suçlamaları için “Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum. Gazetecilik çabam bu yolla engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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