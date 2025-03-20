Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Yangın, Aksaray - Adana Kara yolu Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Yunus Öztorun'un aracında bir anda yangın çıktı.

Motor kısmından dumanlar yükselen otomobil kenara çekilirken, diğer sürücüler de yardımcı olmak için durdu. Küçük yangın tüpleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Kaynak: İHA