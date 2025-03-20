İBB Başkan Vekaleti Görevine Atanan İsim Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda 86 kişi ile birlikte gözaltına alınan Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlanan vekalet yazısı İBB Özel Kalem Müdürlüğü’ne verildi.

İBB Başkanı vekaleti görevine CHP’li Meclis üyesi Nuri Aslan getirildi.

İmamoğlu’nun vekalet yazısında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir” ifadeleri kullanıldı.

İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından, İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve A+B Planı ile C+D+E Planı'ndan oluşan dağıtım yerlerine resmi yazı gönderildi.

Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır” denildi.

Kaynak: AA