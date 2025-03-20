Diploması İptal Edilen İsimlerdendi… Öğrencilerinin Desteği Karşısında Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen isimler arasında bulunan Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'yı yalnız bırakmadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

"Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganı atan destek öğrenciler, alkışlarla hocalarına destek verdi. O anlarda Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ÖĞRENCİLERDEN BOYKOT

Diploma iptalleri sonrası Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencileri konuyu protesto etmeye başladı. Boykot çağrısında bulunan öğrenciler, "Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak boykottayız. Diploma iptali hukuksuzluğunu tanımıyor, bilimsel eğitim kurumlarının iktidarın aleti olmasına karşı özgür ve özerk üniversite mücadelemizi yükseltiyoruz" ifadesini kulandı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto ediyor pic.twitter.com/zz5Zrmnqof — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 20, 2025

‘EMEKLERİN BİR KARARLA ÇÖPE ATILMASINI REDDEDİYORUZ’

Galatasaray Üniversitesi’nden Bilim Emekçileri adına yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

“Bilim Emekçileri olarak bu açıklamayı yapmak mesleki onurumuzun ve topluma karşı sorumluluğumuzun gereğidir. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aynı dönemden 28 kişinin diplomalarını iptal etmesi, siyasetin özgür ve özerk üniversiteye müdahalesidir ve açık bir hukuk ihlalidir. Mesleki onurumuza ve akademik bağımsızlığımıza darbe vuran bu kararı kabul etmiyor, bütünüyle karşısında duruyoruz.

Diploması iptal edilen, üniversitemizden bir öğretim üyesinin yıllardır verdiği emeklerin, bir günde alınan hukuksuz bir kararla çöpe atılmasını reddediyoruz. Uğradığı haksızlığa karşı hocamızın yanındayız.

Hukuka, demokrasiye, evrensel akademik değerlere ve ülkenin geleceğine sahip çıkan tüm öğrencilerimizin iradesini selamlıyoruz. Karanlıktan aydınlığa dayanışmayla çıkacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz.”

Kaynak: Haber Merkezi