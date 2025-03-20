Bursa'da Metroda Korku Dolu Anlar... Yaka Paça Dışarı Attılar

Bursa’da Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da tansiyon yükseldi. Bir yolcunun yaşlı bir yolcuyla arasına çıkan tartışmaya kısa süre sonra diğer yolcular da dahil oldu.

METRODAN DIŞARI ATTILAR

Yaşlı yolcuya hakaret ettiği iddia edilen erkek yolcu, metrodaki diğer yolcular tarafından Şehreküstü İstasyonu’nda dışarı atıldı.

Yolcuların tekme atarak darp ettiği adamın metrodan atıldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolcunun metrodan dışarı atılırken elindeki poşetlerinde yere düştüğü görüldü.

Kaynak: DHA