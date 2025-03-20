Bursa'da Metroda Korku Dolu Anlar... Yaka Paça Dışarı Attılar

Bursa’da metroda korku dolu anlar yaşandı. Metrodaki yaşlı bir oyuncu ile arasında tartışma çıkan kişi, diğer yolcular tarafından metrodan dışarı atıldı. O anlar cep telefonlarına yansıdı.

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Bursa’da Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da tansiyon yükseldi. Bir yolcunun yaşlı bir yolcuyla arasına çıkan tartışmaya kısa süre sonra diğer yolcular da dahil oldu.

Bursa'da Metroda Korku Dolu Anlar... Yaka Paça Dışarı Attılar - Resim : 1

METRODAN DIŞARI ATTILAR

Yaşlı yolcuya hakaret ettiği iddia edilen erkek yolcu, metrodaki diğer yolcular tarafından Şehreküstü İstasyonu’nda dışarı atıldı.

Bursa'da Metroda Korku Dolu Anlar... Yaka Paça Dışarı Attılar - Resim : 2

Yolcuların tekme atarak darp ettiği adamın metrodan atıldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolcunun metrodan dışarı atılırken elindeki poşetlerinde yere düştüğü görüldü.

Bursa'da Metroda Korku Dolu Anlar... Yaka Paça Dışarı Attılar - Resim : 3

Kaynak: DHA

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