İBB Başkanı İmamoğlu Gözaltına Alınınca Başlamıştı! İnternette Erişim Problemi Ne Zaman Düzelecek?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan internetteki erişim sorunu halen devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK'dan henüz bir açıklama gelmezken; kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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İBB Başkanı İmamoğlu Gözaltına Alınınca Başlamıştı! İnternette Erişim Problemi Ne Zaman Düzelecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Türkiye'de adeta 'OHAL' ilan edildi.

Önce İstanbul Valiliği, ikinci bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattının Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonunu ile - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattını ulaşıma kapattı. Ardından İstanbul'da 4 günlük eylem yasağı ilan edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu Gözaltına Alınınca Başlamıştı! İnternette Erişim Problemi Ne Zaman Düzelecek? - Resim : 1

İNTERNET SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sonrasında internete erişimde problemler yaşanmaya başladı. Kullanıcılar hiçbir sosyal medya platformuna ulaşamadı. Çözüm ise VPN kullanımında bulundu. Kullanıcıların yaşadığı erişim sorunu bugün de devam ediyor. VPN kullanmayanlar internete giremiyor; VPN'siz girebilenler ise çok ağır bir internet ile karşı karşıya kalıyor. Mobil operatörler, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları da bağlantı ve sinyal sorunu yaşıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu Gözaltına Alınınca Başlamıştı! İnternette Erişim Problemi Ne Zaman Düzelecek? - Resim : 2

İnternette yaşanan bu probleme ilişkin ise henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) henüz bir açıklama gelmiş değil. Kullanıcılar ise bu sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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