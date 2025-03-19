İmamoğlu İle Birlikte Diploması İptal Edilen Diğer 28 Kişi Kim? İşte O Liste..

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine" karar verildiği bildirildi.

İstanbul Üniversitesi tarafından Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişinin isimleri belli oldu. 1990 yılında yatay geçiş yapan 10 kişinin ise kaydının silindiği ve mezun olmadıkları öğrenildi.

İŞTE TAM LİSTE

1990 yılında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş hakkı kazananların listesi şu şekilde:

Öte yandan listede yer alan Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi