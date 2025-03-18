İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi! İlk Açıklama Geldi: 'Karar Hukuksuzdur'

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ön seçime 5 gün kala flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; İmamoğlu’nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirildi. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgelerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ivedilikle gönderileceği ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarihli “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde, Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir.

Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ivedilikle gönderilecektir.”

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Kararı biz görmedik, İstanbul Üniversitesi'nin resmi sayfasında yapılan duyurudan okuyoruz. Bu kararı ilana göre; Üniversite Yönetim Kurulu kararından bahsediliyor 18 Mart tarihli. Şunu çok açık bir şekilde söyleyeyim; Üniversite Yönetim Kurulu'nun böyle bir karar alma yetkisi yoktur, bu karar yok hükmündedir. Yetki gaspı vardır. Kantinliğin bu kararı almasıyla Üniversite Yönetim kurulunun bu kararı alması aynı hükümdedir" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: 'KARAR HUKUKSUZDUR'

İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!"

Kaynak: Haber Merkezi