Vali Balkona Çıkıp İsyan Etti: 'Utanmıyor Musunuz? Ayıp!'

Zonguldak'ta Çanakkale Zaferi kutlamalarına CHP'nin düzenlediği alternatif törene katılanlara validen sert tepki geldi. Valilik binasının balkonundan törene katılanlara bağıran Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı, ayıp" dedi.

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Zonguldak’ta Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla saat 10.00’da Valilik binası önünde resmi tören düzenlendi. Saat 14.00’te ise CHP’liler, Valilik binası önündeki Şehitler Anıtı’nda alternatif tören yaptı. Bu sırada yağmur da başladı. Katılımcılar yağmurdan korunmak için Valilik binası girişi önünde törene devam etti. Bu sırada binanın balkonuna çıkan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif törene katılanlara sert tepki gösterdi.

'SİZ PARALEL DEVLET MİSİNİZ?'

Vali Hacıbektaşoğlu balkondan, “Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı, ayıp. Ayıp, ayıp. Nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Çok ayıp. Ne yargıdan anlıyorsunuz ne ihtardan anlıyorsunuz ne insanlıktan anlıyorsunuz. Ayıp” dedi. Vali Bektaşoğlu, tepkisinin ardından binanın içine geri girdi. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural’ın da aralarında bulunduğu grup da Vali Hacıbektaşoğlu’na tepki gösterdi. Kalabalık, törenin tamamlanmasının ardından dağıldı.

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Kaynak: DHA

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