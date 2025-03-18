İsmini Ekrem İmamoğlu Vermişti: 'Diploma' Soruşturmasında Üniversitenin Kurucu Ortağı İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ hakkında başlattığı ‘sahte diploma’ soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan'ın "şüpheli" sıfatıyla alınan ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin ifade veren Girne Amerikan Üniversitesinin kurucu ortağı Özalp Tozan, Çalıştıkları dönemlerde üniversitenin Türkiye tarafından tanınmasıyla alakalı talepleri olmadıklarını söyledi.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin ABD’deki üniversitenin ‘şemsiyesi’ olarak kurulduğunu belirten Tozan, “Benim görev aldığım dönemde Girne Amerikan Üniversitesinin bizzat kendi bastığı bir mezuniyet diploması söz konusu değildir. İlk mezunlarımızın diploması Amerika'dan gelen Southeastern Üniversitesinin rektörünün verdiği diplomadır. Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur. Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemlerde kesinlikle denkliği yoktur” diyerek, kurdukları üniversitenin denkliğinin ABD’deki üniversitenin denkliğinden geldiğini söyledi.

'KİMSEYE YANLIŞ BİLGİ VERMEDİM'

Kayıt kabul işleri direktörü olarak kendisinin yanlış bir bilgi vermediğini savunan Tozan, “Girne Amerikan Üniversitesinin diploma vermeyeceğini ama anlaşmalı olduğu üniversite üzerinden diploma verdireceğini söyledim. Konuşmaların ve üniversite tanıtımlarının geneli bu şekildedir. O dönemlerde Girne Amerikan Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin hepsi Türkiye'de denkliğin olmadığını bilir ancak Amerika'daki bağlı olduğu üniversitenin denkliği üzerinden fayda sağladığını bilirler” dedi.

İmamoğlu’nun kendisini neden ‘bilgi alınacak kişiler listesine’ yazdığını bilmediğini belirten Tozan, "Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi beni bu konu hakkında hiç aramadı. Binlerce öğrencim var, hatırlamam mümkün değildir” dedi.

‘İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE GEÇİŞ YAPAN KİMSEYİ TANIMIYORUM’

İstanbul Üniversitesine geçiş yapan kimseyi tanımadığını söyleyen Tozan, "O dönem itibarıyla Türkiye'de bir avuç üniversite vardı. Zaten Girne Amerikan Üniversitesi geçiş yapılmasını istemezdi. 80-100 tane öğrencisini başka üniversitelere kaptırmak istemezdi. Bu kapsamda Türkiye'deki üniversitelerin bir çoğu geçiş yapılamayacağını biliyordu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA