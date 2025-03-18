İsmini Ekrem İmamoğlu Vermişti: 'Diploma' Soruşturmasında Üniversitenin Kurucu Ortağı İfade Verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. . Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan'ın konuya ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Tozan ifadesinde, "Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
İsmini Ekrem İmamoğlu Vermişti: 'Diploma' Soruşturmasında Üniversitenin Kurucu Ortağı İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ hakkında başlattığı ‘sahte diploma’ soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan'ın "şüpheli" sıfatıyla alınan ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin ifade veren Girne Amerikan Üniversitesinin kurucu ortağı Özalp Tozan, Çalıştıkları dönemlerde üniversitenin Türkiye tarafından tanınmasıyla alakalı talepleri olmadıklarını söyledi.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin ABD’deki üniversitenin ‘şemsiyesi’ olarak kurulduğunu belirten Tozan, “Benim görev aldığım dönemde Girne Amerikan Üniversitesinin bizzat kendi bastığı bir mezuniyet diploması söz konusu değildir. İlk mezunlarımızın diploması Amerika'dan gelen Southeastern Üniversitesinin rektörünün verdiği diplomadır. Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur. Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemlerde kesinlikle denkliği yoktur” diyerek, kurdukları üniversitenin denkliğinin ABD’deki üniversitenin denkliğinden geldiğini söyledi.

İsmini Ekrem İmamoğlu Vermişti: 'Diploma' Soruşturmasında Üniversitenin Kurucu Ortağı İfade Verdi - Resim : 1

'KİMSEYE YANLIŞ BİLGİ VERMEDİM'

Kayıt kabul işleri direktörü olarak kendisinin yanlış bir bilgi vermediğini savunan Tozan, “Girne Amerikan Üniversitesinin diploma vermeyeceğini ama anlaşmalı olduğu üniversite üzerinden diploma verdireceğini söyledim. Konuşmaların ve üniversite tanıtımlarının geneli bu şekildedir. O dönemlerde Girne Amerikan Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin hepsi Türkiye'de denkliğin olmadığını bilir ancak Amerika'daki bağlı olduğu üniversitenin denkliği üzerinden fayda sağladığını bilirler” dedi.

İmamoğlu’nun kendisini neden ‘bilgi alınacak kişiler listesine’ yazdığını bilmediğini belirten Tozan, "Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi beni bu konu hakkında hiç aramadı. Binlerce öğrencim var, hatırlamam mümkün değildir” dedi.

‘İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE GEÇİŞ YAPAN KİMSEYİ TANIMIYORUM’

İstanbul Üniversitesine geçiş yapan kimseyi tanımadığını söyleyen Tozan, "O dönem itibarıyla Türkiye'de bir avuç üniversite vardı. Zaten Girne Amerikan Üniversitesi geçiş yapılmasını istemezdi. 80-100 tane öğrencisini başka üniversitelere kaptırmak istemezdi. Bu kapsamda Türkiye'deki üniversitelerin bir çoğu geçiş yapılamayacağını biliyordu” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusuİmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç DuyurusuGüncel
İmamoğlu’na 'Sahte Diploma' Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme! Başsavcılıktan İkinci Talepİmamoğlu’na 'Sahte Diploma' Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme! Başsavcılıktan İkinci TalepGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İBB Diploma
Son Güncelleme:
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
Bu Acıya Yürek Dayanmaz! İtfaiyeci Baba, Çocuklarını ve Eşini Yangında Kaybetti Bu Acıya Yürek Dayanmaz! İtfaiyeci Baba, Çocuklarını ve Eşini Yangında Kaybetti
Kıbrıs’ta Suriyeli Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı, 7 Ölü Kıbrıs’ta Suriyeli Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı, 7 Ölü
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak, Türkiye'de Bir İlk Olacak Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz