Bu Acıya Yürek Dayanmaz! İtfaiyeci Baba, Çocuklarını ve Eşini Yangında Kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesi, sabahın erken saatlerinde yürek burkan bir acıyla sarsıldı. Görev başındaki bir itfaiye personelinin evinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Yangının kesin nedeni, yapılacak detaylı araştırmalarla belirlenecek.

Son Güncelleme:
Bu Acıya Yürek Dayanmaz! İtfaiyeci Baba, Çocuklarını ve Eşini Yangında Kaybetti

Korkunç olay, Yeşil Mahalle 372. Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği’nde görev yapan Turgay Gezgin’in evinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. O esnada mesai arkadaşlarıyla sahur yapan Gezgin, evine dönmek için iş yerinden ayrıldığı anda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yangın ihbarı düştü.

Bu Acıya Yürek Dayanmaz! İtfaiyeci Baba, Çocuklarını ve Eşini Yangında Kaybetti - Resim : 1

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, alevlerin Gezgin’in evini sardığını tespit etti. Büyük bir özveriyle müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan anne Fatma Gezgin ile çocukları 3 yaşındaki Toprak ve 12 yaşındaki Deniz’i kurtarmaya çalıştı. Ancak müdahaleler facianın önüne geçmeye yetmedi. Acı haber kısa sürede yayıldı; anne ve iki çocuğu, alevlerin arasında yaşamını yitirdi.

Bu Acıya Yürek Dayanmaz! İtfaiyeci Baba, Çocuklarını ve Eşini Yangında Kaybetti - Resim : 2

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının söndürülmesinin ardından evine ulaşan Turgay Gezgin, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Büyük bir şok ve acı içinde sinir krizi geçiren babayı, mesai arkadaşları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, ailenin yaşadığı bu derin acıyı paylaşarak yetkililerden bilgi aldı.

Bu Acıya Yürek Dayanmaz! İtfaiyeci Baba, Çocuklarını ve Eşini Yangında Kaybetti - Resim : 3

Ekiplerin çalışmaları sonrasında hayatını kaybeden anne ve çocuklarının cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Grand Kartal Yangınının Ardından Bolu'da Yine Aynı Korku! Mühürlenen Otelde Yangın ÇıktıGrand Kartal Yangınının Ardından Bolu'da Yine Aynı Korku! Mühürlenen Otelde Yangın ÇıktıGüncel
'Pes' Dedirten Rahatlık! İzinsiz Klip Çekiminde Tarihi Topçu Karakolunu Küle Çevirdiler'Pes' Dedirten Rahatlık! İzinsiz Klip Çekiminde Tarihi Topçu Karakolunu Küle ÇevirdilerGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın İtfaiye Aydın
Son Güncelleme:
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
Vicdansızlık Anbean Kamerada! Sokak Kedilerinin Mamasını Tekmeledi Vicdansızlık Anbean Kamerada! Sokak Kedilerinin Mamasını Tekmeledi
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
İktidara Yakın Ahmet Hakan’dan AKP’ye Uyarı, ‘Derhal Vazgeçin’ İktidara Yakın Ahmet Hakan’dan AKP’ye Uyarı, ‘Derhal Vazgeçin’
ÇOK OKUNANLAR
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak, Türkiye'de Bir İlk Olacak Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz