Bu Acıya Yürek Dayanmaz! İtfaiyeci Baba, Çocuklarını ve Eşini Yangında Kaybetti

Korkunç olay, Yeşil Mahalle 372. Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği’nde görev yapan Turgay Gezgin’in evinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. O esnada mesai arkadaşlarıyla sahur yapan Gezgin, evine dönmek için iş yerinden ayrıldığı anda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yangın ihbarı düştü.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, alevlerin Gezgin’in evini sardığını tespit etti. Büyük bir özveriyle müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan anne Fatma Gezgin ile çocukları 3 yaşındaki Toprak ve 12 yaşındaki Deniz’i kurtarmaya çalıştı. Ancak müdahaleler facianın önüne geçmeye yetmedi. Acı haber kısa sürede yayıldı; anne ve iki çocuğu, alevlerin arasında yaşamını yitirdi.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının söndürülmesinin ardından evine ulaşan Turgay Gezgin, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Büyük bir şok ve acı içinde sinir krizi geçiren babayı, mesai arkadaşları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, ailenin yaşadığı bu derin acıyı paylaşarak yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonrasında hayatını kaybeden anne ve çocuklarının cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA