İktidara Yakın Ahmet Hakan’dan AKP’ye Uyarı, ‘Derhal Vazgeçin’

Cumhurbaşkanlığı senaryolarına dair yapılan ‘kulisleri’ köşesine taşıyan Ahmet Hakan’dan AKP’ye çarpıcı bir uyarı geldi. Hakan'dan iktidara “AK Parti, bundan derhal vazgeçmeli” diyerek dikkat çeken bir çıkış geldi.

Son Güncelleme:
İktidara Yakın Ahmet Hakan’dan AKP’ye Uyarı, ‘Derhal Vazgeçin’

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu olarak belirlemesi AKP’de olası senaryoları gündeme getirdi.

Özellikle son dönemde parti içinde AKP’de olası cumhurbaşkanı adayının ‘rakipleri’ üzerinden yapılan son ‘kulisleri’ köşesine taşıyan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan iktidara dikkat çeken bir uyarı geldi. Hakan, ‘AK Parti’nin Ekrem’le, Mansur’la uğraşmasına gerek var mı’ başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

'MESAFELİ YAKLAŞMAK ŞART'

“‘Ekrem mi olsun, Mansur mu olsun, hatta Özgür mü olsun’ falan diye plan üstüne plan kuruyormuş” diyen Ahmet Hakan, yapılan kulis haberlerini eleştirerek, “Bizde palavralar, ‘kulis haberi’ adı altında sıkıldığı için bu bilgilere mesafeli yaklaşmak şart” dedi.

‘AK PARTİ BUNDAN VAZGEÇMELİ’

İktidara kritik bir uyarı yapan Hakan, “Ama diyelim ki bu bilgiler doğrudur. Yani gerçekten de AK Parti, ‘Ekrem mi / Mansur mu / hatta Özgür mü’ falan diye planlar yapmaktadır. Eğer gerçek buysa... İlk ve tek söyleyeceğim şudur: AK Parti, bundan derhal vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi Hedef Aldı: 'Çürümüş, Zehirli, Toksik Yapı!'Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi Hedef Aldı: 'Çürümüş, Zehirli, Toksik Yapı!'Güncel
AKP'den DEM Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: PKK Tüm Unsurlarıyla Silah BırakmalıAKP'den DEM Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: PKK Tüm Unsurlarıyla Silah BırakmalıSiyaset

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
AKP Ahmet Hakan
Son Güncelleme:
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
Kritik Telefon Görüşmesinin Ardından Dikkat Çeken Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Ne Zaman Bir Araya Gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Ne Zaman Bir Araya Gelecek?
Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal Edilirse Ne Olacak? CHP’nin Yol Haritası Belli Oldu Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal Edilirse Ne Olacak? CHP’nin Yol Haritası Belli Oldu
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
ÇOK OKUNANLAR
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak, Türkiye'de Bir İlk Olacak Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz