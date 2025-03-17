AKP'den DEM Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: PKK Tüm Unsurlarıyla Silah Bırakmalı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

'PKK TÜM UNSURLARIYLA SİLAH BIRAKMALI'

Çelik, DEM Parti heyetiyle yapılan 2 saatlik görüşmeye dair de değerlendirmelerde bulunurken, "Bizim için YPG ve SDG'nin de terör örgütüdür. PKK silah bıraksın dendiğinde bu çağrının doğrudan YPG ve SDG'yi de içerir" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

21 Mart'ta Haliç Kongre'de cumhurbaşkanımızın katılımı ile Nevruz program gerçekleştireceğiz. Bu Nevruz'un Türkiye'nin terör belasından kurtulmak için önemli bir aşama olmasını temenni ediyoruz.

'AB UYGULADIĞI ÇİFTE STANDARTLA YÜZLEŞMELİ'

AB yıllardır uyguladığı çifte standartla yüzleşmeli. Türkiye sadece güvenliğe indirgenemez. Avrupa Birliği ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile küresel güç olabilir.

Türkiye'ye dönük doğru bir yaklaşımın bugün karşı karşıya olunan bölgesel kaosunun giderilmesi bakımından anahtar bir rol olacağını umarım dikkate alırlar.

'SALDIRILARI LANETLİYORUZ'

Suriye'deki her olayın bizi etkilediği açıktır. Alevi, Nusayri kardeşlerimize dönük bir takım saldırılar ve hayatını kaybedenler oldu. Bu saldırıları gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Suriye yönetimi de bu saldırıları gerçekleştirenleri ortaya çıkarmak için bir komisyon kurdu.

Esad artığı olarak bildiğimiz gruplar, Suriye yönetimine silahlı saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırıları lanetliyoruz. Aynı şekilde bir takım grupların buradaki sivilleri hedef almasını ve saldırmasını da lanetliyoruz.

'SURİYE'NİN İRADESİNİN TEMSİL ETTİĞİ ÇİZGİDEN AYRILINMAMALI'

‘Suriye Suriyelilerindir’ ilkesine biz bağlı kalıyoruz, o çerçevede Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi hangi mezhepten olursa olsun, hangi etnik gruptan olursa olsun bütün Suriyelilerin Suriye’nin iradesinin temsil ettiği çizgisinden ayrılmaması gerekir.

Esad'ın yaptığı katliamları Suriye'deki Alevilere, Nusayrilere, YPG'nin yaptığı katliamlara Kürtlere, DEAŞ'ın yaptığı katliamlar Araplara mal edilemez.

Tepkilerimize rağmen CHP'li vekillerin Hatay ziyaretinde çarpıtma yaparak olayı başka yerlere taşımaya çalıştığını gördük. Biz sanki oradaki Nusayrilere Esad artığı diyormuşuz gibi algıya giriştiler bu çok ayıptır. Büyük kaldıraç elde etmeye çalıştılar ama kardeşliğe zarar vermekten başka bir şey ifade etmedi.

Bizim Esad artığı dediklerimiz, orada silahlanmış Esad döneminden kalmış, dağa çıkmış; yer altına çekilmiş bir takım devletlerin vekil gücü olarak hareket eden, bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerdir.

Terörist teröristtir, mezhebi etnik grubu olmaz. Onun başına mezhep ya da etnik grup eklediğinizde yaptığınız onları hedef göstermektir.

'ÖNCELİĞİMİZ PKK'NIN SİLAH BIRAKMASIDIR'

2 saate yakın bir görüşme yaptık. Terörsüz Türkiye için sağlıklı dil önemli. Siyasetinin dilinin doğru kurulması gerekir. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir. Öncelikli konumuz bu çerçevede konunun değerlendirilmesidir. Ortaya konulan irade önemli fırsat penceresi araladı. Tek vatan tek millet tek bayrak ilkesi ile önümüze getirilen teklifleri ele alacağız. Milletin değerlerinden taviz vermeyeceğiz. Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Bizim meseleye yaklaşımımız siyasi ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü için demokrasi standartlarının yükseltilmesidir. Bunun için şart sayılabilecek herhangi bir şeyin gündeme gelmemesi gerekir. Terörsüz Türkiye'yi doğrudan hedeflemeyen, örgütün feshini doğrudan hedeflemeyen, geçiş kategorilerinin de olmaması gerekir. Tabelanın farklı olması bir şeyi değiştirmez. Hangi adla olursa olsun bütün tabelaları ile silahın bırakılması gerekir.

'SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YPG VE SDG'Yİ DE İÇERİR'

PKK, YPG, SDG... Örgütün bütün tabelalarıyla silah bırakması gerekir. Bizim için YPG ve SDG terör örgütüdür. Kimlerle nasıl iş birliği yapıldığı görülmektedir; bu Suriye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit etmektedir. Bunun ortadan kalkması gerekir. Yapılan çağrıda PKK silah bıraksın dendiğin de bu doğrudan YPG ve SDG'yi de içerir.

Kaynak: Haber Merkezi