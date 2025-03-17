Tarihi Süreçte Kritik Gün! DEM Parti-MHP Görüşmesi Başladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM'de MHP'yi ziyaret ediyor. DEM Parti heyetini MHP'de genel başkan yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu karşıladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi çağrının ardından, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat'ta örgüte "silah bırakma ve fesih" çağrısı yapması sonrasında DEM Parti siyasi temaslarına devam ediyor.

DEM Parti’nin TBMM'deki ziyaretleri bugün de sürerken, ilk görüşme saat 11.00'de MHP ile başladı. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

Tarihi Süreçte Kritik Gün! DEM Parti-MHP Görüşmesi Başladı - Resim : 1

DEM Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu karşıladı.

Karşılamanın ardından heyetler, görüşme salonuna geçerken, bir sonraki görüşme de AKP ile yapılacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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