DEM Parti’den Meclis’te İki Kritik Görüşme

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti’nin siyasi partilerle temasları devam ediyor. Daha önce CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, Saadet Partisi ve EMEP’i ziyaret eden DEM Parti heyeti, 17 Mart Pazartesi günü MHP ve AKP ile görüşecek.

Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanlar Hatimoğulları ve Bakırhan’ın yanı sıra Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ile Ekonomi Komisyonu Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da yer alacak.

İlk olarak saat 11.00’de MHP heyetiyle yapılacak görüşmenin ardından, saat 14.00’te AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetini ağırlayacak. Her iki görüşme de TBMM’de gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA