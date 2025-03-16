Meclis Gündemi Yoğun! Emekliye Zam, Kartakaya ve Cezalar Masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta önemli yasa tekliflerini ele alacak. Emeklilere bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesini öngören düzenleme görüşülürken, Türkiye’nin ilk İklim Kanunu da tartışmaya açılacak. Öte yandan Meclis'in yeni haftasında Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciası ve ulaşımda para cezaları da ele alınacak.

Son Güncelleme:
Meclis Gündemi Yoğun! Emekliye Zam, Kartakaya ve Cezalar Masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta önemli yasa tekliflerini görüşmeye hazırlanıyor. En dikkat çeken düzenlemeler arasında emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması ve Türkiye’nin ilk İklim Kanunu’nun ele alınması yer alıyor.

İKLİM KANUNU GÖRÜŞÜLECEK

İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde hazırlanan ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen İklim Kanunu Teklifi, ticari çıkarları gözettiği, sosyal yükü emekçilere yüklediği ve kömürden çıkış sürecine dair net hükümler içermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

ULAŞIMDA CEZALAR ARTIYOR

Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, taşıma kurallarına uymayanlara yönelik para cezaları büyük oranda artırılıyor. Biletsiz yolcu taşıyanlar, güvenlik önlemlerini ihmal edenler ve yetkisiz taşımacılık yapanlara 85 bin TL’ye kadar ceza kesilebilecek.

SPORCULARA DESTEK ARTIYOR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu kapsamında olimpiyatlara hazırlanan 8 bin sporcuya aylık harçlık ödenecek.

KARTALKAYA FACİASI MASADA

TBMM’deki yeni haftada, çeşitli komisyonlar da çalışacak. Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerini dinlerken, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin araştırma komisyonu da uzmanlardan bilgi alacak.

DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

TBMM'de ayrıca doğum yardımları, Cumhurbaşkanı’na ödenek düzenlemesi ve suçluların iadesi anlaşmaları gibi birçok konu ele alınacak.

Kaynak: ANKA

Etiketler
TBMM Meclis Kartalkaya Kayak Merkezi Para cezası
Son Güncelleme:
Türkiye'den Avrupa'ya Giden Bir Ürüne Daha Uyarı Türkiye'den Avrupa'ya Giden Bir Ürüne Daha Uyarı
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
Pasta ve Yemeklerin Vazgeçilmezi… Türkiye’den Avrupa’ya Gönderilen Üründe Risk! Pasta ve Yemeklerin Vazgeçilmezi… Türkiye'nin İhraç Ettiği Üründe Risk!
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor
Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Bunu Yapan Faturayı Yüzde 50 Az Ödüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Faturayı Yüzde 50'ye Düşürüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz