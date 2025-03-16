Meclis Gündemi Yoğun! Emekliye Zam, Kartakaya ve Cezalar Masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta önemli yasa tekliflerini görüşmeye hazırlanıyor. En dikkat çeken düzenlemeler arasında emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması ve Türkiye’nin ilk İklim Kanunu’nun ele alınması yer alıyor.

İKLİM KANUNU GÖRÜŞÜLECEK

İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde hazırlanan ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen İklim Kanunu Teklifi, ticari çıkarları gözettiği, sosyal yükü emekçilere yüklediği ve kömürden çıkış sürecine dair net hükümler içermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

ULAŞIMDA CEZALAR ARTIYOR

Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, taşıma kurallarına uymayanlara yönelik para cezaları büyük oranda artırılıyor. Biletsiz yolcu taşıyanlar, güvenlik önlemlerini ihmal edenler ve yetkisiz taşımacılık yapanlara 85 bin TL’ye kadar ceza kesilebilecek.

SPORCULARA DESTEK ARTIYOR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu kapsamında olimpiyatlara hazırlanan 8 bin sporcuya aylık harçlık ödenecek.

KARTALKAYA FACİASI MASADA

TBMM’deki yeni haftada, çeşitli komisyonlar da çalışacak. Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerini dinlerken, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin araştırma komisyonu da uzmanlardan bilgi alacak.

DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

TBMM'de ayrıca doğum yardımları, Cumhurbaşkanı’na ödenek düzenlemesi ve suçluların iadesi anlaşmaları gibi birçok konu ele alınacak.

Kaynak: ANKA