Türkiye'den Avrupa'ya Giden Bir Ürüne Daha Uyarı

Türkiye'den ihraç edilip Avrupa'da "riskli" olarak açıklanan son ürün haşhaş tohumu ezmesi oldu. Hollanda'nın bu uyarıyı vermesinin nedeninin ise ürünün içinde bulundurduğu alerjen maddeler olduğu belirtildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Türkiye'den Avrupa'ya Giden Bir Ürüne Daha Uyarı

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünleri arka arkaya sınırdan geri gönderilirken, bazıları da kabul edilmesine rağmen haklarında uyarı bildirimi yapılıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), 14 Mart 2025 tarihli bildiriminde bir ürün daha açıkladı.

HOLLANDA'DAN UYARI

Son dönemde özellikle kuru incir, kayısı, antep fıstığı gibi ürünler ülkeye geri gönderilirken, şimdi de haşhaş tohumu ezmesi için uyarı verildi. Hollanda, Türkiye'den gönderilen haşhaş tohumu ezmesinin ciddi risk oluşturduğunu açıklayarak vatandaşlarını uyardı.

Ürünün bu uyarıyı almasının nedeninin, içerisinde alerjen fındık ve susam tohumları bulundurması olduğu bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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