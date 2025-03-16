Pasta ve Yemeklerin Vazgeçilmezi… Türkiye’den Avrupa’ya Gönderilen Üründe Risk!

Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen gıda ürünlerine yönelik denetimler sıkılaşırken, birçok ürün sağlık riski nedeniyle geri çevriliyor. Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nin (RASFF) son duyurusuna göre, Türkiye’den Belçika’ya gönderilen kremada potasyum sorbat tespit edildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Pasta ve Yemeklerin Vazgeçilmezi… Türkiye’den Avrupa’ya Gönderilen Üründe Risk!

Türkiye’den Avrupa ülkelerine ihraç edilen gıda ürünleri, son dönemde sıkı denetimlerden geçerken birçok ürüne yönelik ret kararları artıyor.

Son olarak, Avrupa sınırlarında yapılan kontrollerde Türkiye menşeli bir kremada izin verilmeyen katkı maddesi kullanıldığı tespit edildi. Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF tarafından yayımlanan yeni bildirime göre, Belçika yetkilileri, Türkiye’den gelen bir kremada "E202" olarak bilinen potasyum sorbat katkı maddesinin kullanımını tespit etti. Bu durumun sağlık açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle ürün hakkında uyarı bildirimi yapıldı.

Pasta ve Yemeklerin Vazgeçilmezi… Türkiye’den Avrupa’ya Gönderilen Üründe Risk! - Resim : 1

POTASYUM SORBAT (E202) NEDİR?

Potasyum sorbat (E202), genellikle gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan bir koruyucu katkı maddesidir. Gıda güvenliği açısından belirli limitler dahilinde kullanımı bazı ülkelerde serbest olsa da, AB’nin belirlediği standartlara uymayan miktarlar sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Bu nedenle Avrupa ülkeleri, ithal edilen gıda ürünlerinde bu tür maddelerin kullanımını sıkı bir şekilde denetliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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