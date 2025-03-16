İliç'teki Maden Faciası Davasının İlk Duruşması Yarın

İliç'te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması, 17 Mart Pazartesi günü Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davada, 5'i tutuklu 43 sanık, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlamasıyla yargılanacak.

İliç'teki Maden Faciası Davasının İlk Duruşması Yarın

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan liç yığının çökmesi sonucu Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetmiş, İsa Taşdelen ve İshak Demir ise yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan olayda, İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.

12 SANIK 'ASLİ KUSURLU'

İddianamede, SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı J.H., Anagold firmasının ülke müdürü C.Y.D, operasyon başkan yardımcısı I.R.G, sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü S.S, kıdemli geoteknik mühendisi A.R.K, iş güvenliği sağlığı müdürü S.Ç, operasyon direktörü K.Ö, 2017-2023 dönemleri proje müdürü K.J.R, GRE adlı şirketin tasarım mühendisleri L.Q. ve V.L.L, kontrol mühendisi K.G, INR firmasının proje koordinatörü Ö.A'nın "asli kusurlu" oldukları bildirildi.

İliç'teki Maden Faciası Davasının İlk Duruşması Yarın - Resim : 1

İddianamede, 43 sanıktan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu ve tüm sanıklara "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Ayrıca, o dönemde madeni işleten Kanadalı şirketin yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında, "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davanın ilk duruşması, 17 Mart Pazartesi günü Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Kaynak: ANKA

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