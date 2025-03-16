Türkiye'den Gönderilmişti... Hollanda, Zehir Saçan İncirlere 'Dur' Dedi!

Avrupa Birliği tarafından kurulan hızlı uyarı sistemi RASFF, Avrupa genelinde gıda ve yem güvenliği ile ilgili riskleri hızlı bir şekilde tespit edip paylaşmaya devam diyor. Türkiye 2024 yılında RASFF’tan en çok bildirim alan ülke oldu. Bildirimler 2025'te de devam ediyor.

Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’ten yapılan yeni bildirime göre, Türkiye'den Hollanda’ya ihraç edilen kuru incirde "Aflatoksin" ve "Okratoksin" tespit edildi.

SAĞLIĞA RİSKLERİ NELER?

Aflatoksin

Karaciğer kanseri: Aflatoksinler, en güçlü kanserojen maddelerden biridir. Uzun süreli maruziyet, karaciğer kanseri riskini artırır.

Karaciğer hasarı: Aflatoksinler, karaciğerin hasar görmesine yol açabilir, bu da karaciğer yetmezliğine veya siroza neden olabilir.

Bağışıklık sistemi zayıflığı: Aflatoksinler, bağışıklık sistemini zayıflatabilir, vücutta enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artırabilir.

Büyüme gecikmesi: Çocuklar üzerinde büyüme ve gelişme sorunlarına yol açabilir.

Okratoksin

Böbrek hasarı: Okratoksin, böbreklerde toksik etki gösterir ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir. Uzun süreli maruziyet, böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Kanser riski: Okratoksin, özellikle böbrek kanseri riskini artırabilir. Ayrıca bazı araştırmalar, okratoksinin karaciğer ve mide kanseri riskini de artırabileceğini öne sürmekte.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri: Okratoksin, bağışıklık sistemini baskılayarak vücudu enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Doğurganlık sorunları: Okratoksin, bazı araştırmalarla, doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği öne sürülmüştür.