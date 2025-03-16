Sırbistan'da Tren Kazasına Öfke Dinmiyor: Ülke Tarihinin En Büyük Eylemi

"15 kişi için ayın 15'i" çağrısıyla düzenlenen gösteride ülkenin dört bir yanından gelen 100 bini aşkın kişi başkentteki meclis binası ve Slavija Meydanı'nda buluştu.

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda, 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazanın ardından taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini dile getiren öğrenciler, eylemlerine devam edeceklerinin mesajını verdi.

EYLEMDE PROVASYON GİRİŞİMİ

Bu arada eylem esnasında, yüzleri maskeli bir grubun öğrencilere su ve taş fırlatması üzerine gösterinin düzenleyicileri meclis binası önündeki kalabalığın dağılmasını istedi. Alanda bazı kişiler arasında kısa süreli arbede yaşandığı da görüldü.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK EYLEMİ

Slavija Meydanı'ndaki gösteriyi de sonlandıran öğrenciler sokakları temizleyerek alandan ayrıldı. Gösteri boyunca kent genelinde yüksek güvenlik önlemleri alındı.

Ulusal medya, bugünkü gösterinin ülke tarihinin en büyük eylemlerinden birisi olduğunu kaydetti.

VUCİC GÖSTERİCİLERE SESLENDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gösterilerin ardından kameraların karşısına geçerek ulusa seslendi. Vucic, hükümete yönelik öfke ve kızgınlığın olduğu gösterilerin ağır yaralı veya can kaybı olmadan tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, medyada yer alan ses bombası kullandığı iddialarını ise kabul etmedi.

'EYLEMLERE 107 BİN KİŞİ KATILDI'

Öğrenci gösterilerinin 4 buçuk aydır belirli aralıklarla sürdüğüne dikkat çeken Vucic, dün yapılan protesto gösterilerinde 56 kişinin yaralandığını ve 22 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre gösterilere 107 bin kişinin katıldığını belirten Vucic, “Öğrencilerden hiçbir baskı altında hissetmeden durumu analiz etmelerini rica ediyorum. Görecekler ki taleplerinin çoğu yerine getirildi" şeklinde konuştu.

Vucic, halkın renkli devrim veya çatışma istemediğini vurgulayarak, "Bugün Sırbistan'da barış ve istikrarı korumayı başardık" ifadelerini kullandı.

TREN KAZASI ÜLKEDE İNFİAL YARATTI

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmiş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla meydanlara çıkarak tepkilerini dile getirmişti.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA