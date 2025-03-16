Donald Trump İlk Savaşını Başlattı! Yemen’i Vurdu, İran’a Gözdağı Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilere karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kızıldeniz’deki saldırılar gerekçe gösterilerek başlatılan operasyon kapsamında ABD savaş uçakları başkent Sana’yı vurdu. İran’a da sert mesajlar veren Trump, Husilere desteğin sona erdirilmesini istedi.

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Donald Trump İlk Savaşını Başlattı! Yemen’i Vurdu, İran’a Gözdağı Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husi güçlerine karşı büyük bir saldırı başlatılması yönünde emir verdiğini duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz’de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini tehdit ettiğini belirterek bu saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Trump, açıklamasında, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim" dedi.

Donald Trump İlk Savaşını Başlattı! Yemen’i Vurdu, İran’a Gözdağı Verdi - Resim : 1

'CEHENNEM ÜZERİNİZE YAĞACAK'

ABD Başkanı, Husilerin bölgedeki Amerikan gemilerine yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "ABD ordusuna yemendeki Husi teröristlere karşı askeri eylem başlatmasını emrettim. Zamanınız doldu, saldırılarınız durmazsa daha önce hiç görmediğiniz şekilde cehennem üzerinize yağmur gibi yağacak. İran tarafından finanse edilen Husi eşkıyaları Amerikan uçaklarına füze fırlattı, askerlerimizi hedef aldı. Hiçbir terör gücü, Amerikan ticari ve savaş gemilerinin dünya denizlerinde özgürce seyretmesini engelleyemeyeceK" ifadelerini kullandı.

Donald Trump İlk Savaşını Başlattı! Yemen’i Vurdu, İran’a Gözdağı Verdi - Resim : 2

'HİÇ NAZİK OLMAYACAĞIZ'

Trump, Husilere destek verdiği gerekçesiyle İran yönetimine de sert uyarılarda bulundu. "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" diyen Trump, Washington'un bu konuda geri adım atmayacağını vurguladı.

Donald Trump İlk Savaşını Başlattı! Yemen’i Vurdu, İran’a Gözdağı Verdi - Resim : 3

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana’ya hava saldırıları düzenledi. Başkentin farklı bölgelerinde patlamalar meydana gelirken, bazı noktalardan yoğun dumanların yükseldiği bildirildi. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, en az 23 kişi yaralandı.

Öte yandan, Husiler de saldırıya misilleme olarak Kızıldeniz’de bulunan bazı Amerikan gemilerine yönelik yeni saldırılar düzenleme tehdidinde bulundu.

Trump İlk Savaşını Başlattı! ABD Yemen'i BombaladıTrump İlk Savaşını Başlattı! ABD Yemen'i BombaladıDünya
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Kaynak: Haber Merkezi

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