CHP'den 'Veteriner Hekim' Çağrısı: Özlük Hakları İyileştirilsin

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, hayvancılığın sürdürülebilmesi için veteriner hekimlerin karşı karşıya kaldığı problemlerin Meclis tarafından ele alınarak araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Gürer, veteriner hekimlerin zoonotik hastalıklarla mücadelede, hayvansal gıda güvenliğinde ve salgın hastalıkların önlenmesi noktalarında kritik rolde olduklarını belirtirken, endemik ve pandemik karakter taşıyan hayvan hastalıklarının yayılmasını engelleme, veteriner halk sağlığı hizmeti verme, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların takibi ve kontrol atında tutulması gibi hizmetlerde bulunduklarına dikkat çekti.

VETERİNLER DÜZENLEMELERDEN YARARLANMALIDIR

Gürer, veteriner hakimlerin mevcut düzenlemelerde sağlık sınıfı çalışanları olarak tanımlanmalarına rağmen sağlık alanında gerçekleştirilen iyileştirmelerden faydalanamadıklarını belirtti.

Gürer, “657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996 ve 6343 sayılı kanunlarda veteriner hekimler sağlık sınıfı çalışanı olarak tanımlanmış olmasına karşın, özlük hakları, ek göstergeleri, emeklilik maaşları ve fiili hizmet süreleri gibi konularda ciddi mağduriyetler yaşamaktadır” İfadelerini kullandı.

ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR

CHP’li Gürer, mevcut emeklilik sisteminde veteriner hekimlerin çalışma şartlarının ve mesleki risklerinin yeterince gözetilmediğini belirterek, mevcut kanun ve yasalardaki ek ödeme göstergelerinden veteriner hekimler

in yararlanamadığını ve bu durumun emekli maaşlarında olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirterek özlük haklarında iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gürer aynı zamanda veteriner hekimlerin meslekleri gereğince zoonotik hastalıklarla yüz yüze kaldıklarını ancak buna rağmen meslek hastalıkları kapsamında değerlendirmeleri yönünde herhangi bir düzenlemenin de bulunmadığına dikkat çekti.

‘SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI VETERİNERLERİ KAPSAMALI’

Gürer son olarak, veteriner hekimlerinin ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamına girmediğini, bu yanlıştan da dönülmesi gerektiğini belirtti.