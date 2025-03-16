CHP'den 'Veteriner Hekim' Çağrısı: Özlük Hakları İyileştirilsin

CHP’li Ömer Fethi Gürer, veteriner hekimler sorunlarının araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis Araştırması için önerge sundu. Hayvan sağlığı yanı sıra halk sağlığı açısından veteriner hekimlerin kritik bir rol üstelendiğine dikkat Çeken Gürer, özlük haklarında iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP'den 'Veteriner Hekim' Çağrısı: Özlük Hakları İyileştirilsin

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, hayvancılığın sürdürülebilmesi için veteriner hekimlerin karşı karşıya kaldığı problemlerin Meclis tarafından ele alınarak araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Gürer, veteriner hekimlerin zoonotik hastalıklarla mücadelede, hayvansal gıda güvenliğinde ve salgın hastalıkların önlenmesi noktalarında kritik rolde olduklarını belirtirken, endemik ve pandemik karakter taşıyan hayvan hastalıklarının yayılmasını engelleme, veteriner halk sağlığı hizmeti verme, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların takibi ve kontrol atında tutulması gibi hizmetlerde bulunduklarına dikkat çekti.

VETERİNLER DÜZENLEMELERDEN YARARLANMALIDIR

Gürer, veteriner hakimlerin mevcut düzenlemelerde sağlık sınıfı çalışanları olarak tanımlanmalarına rağmen sağlık alanında gerçekleştirilen iyileştirmelerden faydalanamadıklarını belirtti.

Gürer, “657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996 ve 6343 sayılı kanunlarda veteriner hekimler sağlık sınıfı çalışanı olarak tanımlanmış olmasına karşın, özlük hakları, ek göstergeleri, emeklilik maaşları ve fiili hizmet süreleri gibi konularda ciddi mağduriyetler yaşamaktadır” İfadelerini kullandı.

ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR

CHP’li Gürer, mevcut emeklilik sisteminde veteriner hekimlerin çalışma şartlarının ve mesleki risklerinin yeterince gözetilmediğini belirterek, mevcut kanun ve yasalardaki ek ödeme göstergelerinden veteriner hekimler

in yararlanamadığını ve bu durumun emekli maaşlarında olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirterek özlük haklarında iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gürer aynı zamanda veteriner hekimlerin meslekleri gereğince zoonotik hastalıklarla yüz yüze kaldıklarını ancak buna rağmen meslek hastalıkları kapsamında değerlendirmeleri yönünde herhangi bir düzenlemenin de bulunmadığına dikkat çekti.

‘SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI VETERİNERLERİ KAPSAMALI’

Gürer son olarak, veteriner hekimlerinin ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamına girmediğini, bu yanlıştan da dönülmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomik Krizin Yarattığı Vahim Tablo: Türkiye'de 6 Kişiden Biri Sosyal Yardım Alıyor!Ekonomik Krizin Yarattığı Vahim Tablo: Türkiye'de 6 Kişiden Biri Sosyal Yardım Alıyor!Ekonomi
CHP'den 'Yem Fiyatlarına Sübvansiyon Yapılsın' ÇağrısıCHP'den 'Yem Fiyatlarına Sübvansiyon Yapılsın' ÇağrısıSiyaset

Etiketler
Veteriner CHP Ömer Fethi Gürer
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
Yeşil Sahalardan Siyaset Sahasına… İşte AKP’ye Katılan Mesut Özil’in İlk Programı Yeşil Sahalardan Siyaset Sahasına… İşte AKP’ye Katılan Mesut Özil’in İlk Programı
Meclis Gündemi Yoğun! Emekliye Zam, Kartakaya ve Cezalar Masada Meclis Gündemi Yoğun! Emekliye Zam, Para Cezaları...
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor
Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Bunu Yapan Faturayı Yüzde 50 Az Ödüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Faturayı Yüzde 50'ye Düşürüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz