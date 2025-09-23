Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme!

Öğrencilerin eşyalarının dağıtıldığı, çalındığı ve odalara skandal notlar bırakıldığı KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’ndaki olayda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Son Güncelleme:
Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan olay Türkiye’nin gündemine oturdu. Yaz tatili nedeniyle yurttan ayrılan öğrencilerin eşyalarına tadilat gerekçesiyle girildi, odaları darmadağın edildi, bazı eşyaları kayboldu ve ortaya çıkan görüntüler infiale yol açtı.

Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme! - Resim : 1
İnfiale neden olan o görüntüler.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, öğrencilerin valizlerinin karıştırıldığı, iç çamaşırlarına kalp çizildiği, odalara sigara izmaritleri ve içki şişeleri bırakıldığı görüldü. Bir öğrenci, odasında prezervatif bulduğunu açıkladı; bir başkasının ranzasına ise “Şanslı kişi kimse yazsın” yazılarak sosyal medya hesabı bırakıldığı ortaya çıktı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntüler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü, “kamu malına zarar verme” ve “bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” suçlarından tutuklanırken, 2’si serbest bırakıldı. Tutuklananlardan 2’sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
KYK
Son Güncelleme:
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
Kocaeli'de Felaketin Eşiğinden Dönüldü: Bir Araç Takla Attı, 6 Yaralı Kocaeli'de Felaketin Eşiğinden Dönüldü: Bir Araç Takla Attı, 6 Yaralı
3 Büyük Haber Sitesine Siber Saldırı! 3 Büyük Haber Sitesine Siber Saldırı!
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Ballon d’Or 2025’in Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede Ballon d’Or'un Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede
Filistin’i Tanıyan Ülkeler Arasına Bir Ülke Daha Katıldı Filistin’i Tanıyan Ülkeler Arasına Bir Ülke Daha Katıldı
Avrupa’nın Kalbinde Dron Alarmı! Uçuşlar Durduruldu Avrupa’nın Kalbinde Dron Alarmı! Uçuşlar Durduruldu
Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme! Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme!
Diyarbakır’da Yangın Faciası! Küçük Çocuk Kurtarılamadı Diyarbakır’da Yangın Faciası! Küçük Çocuk Kurtarılamadı