Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme!

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan olay Türkiye’nin gündemine oturdu. Yaz tatili nedeniyle yurttan ayrılan öğrencilerin eşyalarına tadilat gerekçesiyle girildi, odaları darmadağın edildi, bazı eşyaları kayboldu ve ortaya çıkan görüntüler infiale yol açtı.

İnfiale neden olan o görüntüler.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, öğrencilerin valizlerinin karıştırıldığı, iç çamaşırlarına kalp çizildiği, odalara sigara izmaritleri ve içki şişeleri bırakıldığı görüldü. Bir öğrenci, odasında prezervatif bulduğunu açıkladı; bir başkasının ranzasına ise “Şanslı kişi kimse yazsın” yazılarak sosyal medya hesabı bırakıldığı ortaya çıktı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntüler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü, “kamu malına zarar verme” ve “bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” suçlarından tutuklanırken, 2’si serbest bırakıldı. Tutuklananlardan 2’sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA