Murat Ongun Usulsüzlük İddialarına Yanıt Verdi: 'İspatlarlarsa İstifa Ederim'

İBB iştiraki İstanbul Dijital Medya AŞ hakkındaki ‘usulsüzlük’ iddialarına ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu’nun Basın Danışmanı Murat Ongun, “O programdaki herkese ‘Hodri Meydan’ diyorum. Madem fatura elinizde, yayınlayın ben de tüm görevlerimden anında istifa edip sizden özür dileyeyim” diye sert çıktı.

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Murat Ongun Usulsüzlük İddialarına Yanıt Verdi: 'İspatlarlarsa İstifa Ederim'

Nefes köşe yazarı Aytunç Erkin “Medyada bir yapı varsa yapının ağababası belli” başlıklı köşe yazısında dikkat çeken bir değerlendirme kaleme aldı. Aytunç Erkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Basın Danışmanı Murat Ongun ile İBB iştiraki Medya AŞ’yi ve süreci konuştuğunu belirtti.

Erkin’in aktardığına göre, Murat Ongun Medya AŞ hakkında “Medya AŞ aslında benim yüzümden hedefte. Ben başka bir şirketin yönetim kurulu başkanı olsam, o zaman da o iştirakimizi hedef alacaklardı” dedi.

Murat Ongun Usulsüzlük İddialarına Yanıt Verdi: 'İspatlarlarsa İstifa Ederim' - Resim : 1

'BELGE OLMASA SÖYLEMEM'

Medya AŞ yönündeki saldırıların kendisini üzdüğünü belirten Murat Ongun, TGRT Haber’deki bir gazetecinin ‘CHP kurultay delegelerine 1200 cep telefonu alındı. Bu alımı Medya AŞ yaptı. Bana bunu diyenin alnını karışlarım. Belgesi elimde olmasa bunu söylemem’ sözlerine de yanıt verdi.

Murat Ongun Usulsüzlük İddialarına Yanıt Verdi: 'İspatlarlarsa İstifa Ederim' - Resim : 2

'YAYINLAYIN İSTİFA EDEYİM'

Murat Ongun ‘O programdaki herkese ‘Hodri Meydan’ diyorum’ diyerek eleştirilere şöyle yanıt verdi: Madem fatura elinizde, yayınlayın ben de tüm görevlerimden anında istifa edip sizden özür dileyeyim. Onurlu insanlar böyle yapmalı. Ben de onlar da. Hodri Meydan. Bekliyoruz faturayı.

BİLGİSAYARLARA EL KONULMUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye e ait İstanbul Medya AŞ'nin ihaleleriyle ilgili soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Medya AŞ'de polis ekipleri arama yapmış, muhasebe kayıtlarının tutulduğu bilgisayarlara el konulmuştu.

İmamoğlu'nun 'Sağ Kolu' Murat Ongun İddialara Tek Tek Yanıt Verdiİmamoğlu'nun 'Sağ Kolu' Murat Ongun İddialara Tek Tek Yanıt VerdiGüncel

Kaynak: Nefes gazetesi

Etiketler
Medya AŞ Ekrem İmamoğlu Murat Ongun İBB
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