Yeni Süreçte Kritik İddia: Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan Bir Mesaj Daha mı Gelecek?

MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısından terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı geldi. DEM Parti heyetinin İmralı'ya bir ziyaret daha yapacağı öne sürülürken, Öcalan'dan bir mesajın daha kamuoyuna duyurulacağı iddia edildi.

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Yeni Süreçte Kritik İddia: Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan Bir Mesaj Daha mı Gelecek?

Türkiye siyasetinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihi çağrının ardından yeni bir döneme girildi. DEM Parti’nin İmralı heyetinin Öcalan ile yaptığı 3 görüşmenin ardından beklenen ‘silah bırakma’ ve ‘kendini feshetme’ çağrısı geldi.

Öcalan’ın çağrısı DEM Parti’nin İmralı heyeti tarafından kamuoyuna 27 Şubat’ta duyurulurken, terör örgütü liderinin bir mesajının daha paylaşılacağı iddia edildi. Gazeteci Hilal Köylü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 21 Mart’taki Nevruz kutlamalarında Öcalan’dan bir mesajın daha paylaşılacağı iddia edildi. Öte yandan DEM Parti heyetinin İmralı’ya Meclis görüşmelerinin ardından bir ziyaret daha yapacağı öne sürüldü.

Köylü, söz konusu iddiayı “Nevruz hazırlıkları bunlar… 21 Mart’ta Öcalan’ın mesajı paylaşılacak. Taraflar birbirlerinin hassasiyetlerine dikkat kararı aldılar. DEM heyeti Meclis’teki görüşmelerin ardından İmralı’ya minik bir ziyaret daha yapacak” ifadeleriyle duyurdu.

Yeni Süreçte Kritik İddia: Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan Bir Mesaj Daha mı Gelecek? - Resim : 1

DEM’DEN İMRALI’YA BİR ZİYARET DAHA

Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya çağrısının ardından DEM heyetinin siyasi partilere ziyaret trafiği yeniden başlamıştı. Heyetin AKP ve MHP’yi de ziyaret etmesinin ardından İmralı’ya bir kez daha gitmesi bekleniyor.

Yeni Süreçte Kritik İddia: Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan Bir Mesaj Daha mı Gelecek? - Resim : 2

CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞME BAYRAMDAN SONRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti’nin İmralı heyetiyle görüşmeye yeşil ışık yakmasının ardından DEM Parti cephesinden jet hızıyla randevu talebi gelmişti. DEM Parti’nin heyetinde bulunan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı ile görüşmenin Ramazan Bayramı sonrasına kalabileceğini belirtmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Abdullah Öcalan DEM Parti İmralı MHP AKP
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