'Veteriner Hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası'na Dahil Edilsin'

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Veteriner Hekimler Derneği Genel Kurulu’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürer, Veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddet kapsamına alınmaları gerektiğini vurgularken, küresel iklim değişikliği ile ortaya çıkacak sorunlarda veteriner hekimlerin öneminin daha da artacağına dikkat çekti.

Veteriner hekimlerin sorunlarını Meclis’e verdiği soru ve araştırma önergeleri ile kanun teklifleri aracılığı ile gündeme getirdiğini burgulayan Gürer, tarımın olduğu her yerde ziraat mühendisinin ve hayvancılık yapılan her köyde veteriner hekimin gerekliliğine vurgu yaptı.

Sağlık alanında yapılan düzenlemelerden veteriner hekimlerin de yararlanması gerektiğine dikkat çeken Gürer, Meclis’e verdiği araştırma önergesinde "Veteriner hekimler mevcut düzenlemelerde sağlık sınıfı çalışanları olarak tanımlanmış olmalarına rağmen, sağlık alanında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamalarından faydalandırılmamaktadır. Kanunlarda veteriner hekimler sağlık sınıfı çalışanı olarak tanımlanmış olmasına karşın, özlük hakları, ek göstergeleri, emeklilik maaşları ve fiili hizmet süreleri gibi konularda ciddi mağduriyetler yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

Gürer, veteriner hekimlerin de ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’na dahil edilmesi gerektiğinin altını çizerken, “Görevleri gereği hayvan sağlığı ve halk sağlığı için hizmet veren veteriner hekimlerin de bu yasa kapsamına alınması, mesleki güvenliğin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Veteriner hekimlerin maruz kaldığı mesleki riskler göz önüne alındığında, fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) almaları gerekmektedir. 300’den fazla zoonotik hastalık nedeniyle meslek hayatları boyunca ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalan veteriner hekimlerin, bu durumun tazmini için meslek hastalığı tazminatı almaları da kaçınılmaz bir gerekliliktir. Veteriner hekimler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre az tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Ancak, biyolojik ve kimyasal risk faktörlerine doğrudan maruz kalmaları, mesleklerini yüksek risk grubunda icra etmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla, veteriner hekimlerin tehlikeli meslek grubu kapsamında değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi