Veriler Ortaya Koydu, Tanesi 2 Liraya Yükseldi!

2025 yılının ilk iki ayında işten çıkarıldığı için İşsizlik Sigortası Fonuna başvuranların sayısının geçtiğimiz yılın aynı periyoduna göre 39 bin 385 kişi yükselerek 321 bin 881 kişiye çıktığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Şevkin, Türkiye’de 2025 yılının Ocak ayı itibariyle dar tanımlı 3 milyon; geniş tanımlı ise 11,3 milyon işsiz bulunduğunu belirtti.

‘TANESİ 2 LİRA OLDU’

İktidarın yanlış ekonomi politikalarının yoksul vatandaşları zeytine muhtaç ettiğine dikkat çeken Dr. Şevkin, pandeminin zirve yaptığı 2020 yılına atıf yaparak o dönem ekmeğin 1 lira 25 kuruş, zeytinin kilosunun ise 28 lira olduğunu ifade etti. Zeytinin kilosunun 2021 yılında 58 liraya, 2022 yılında 88 liraya, 2023 yılında 178 liraya, 2024 yılında 350 liraya ve 2025 yılı itibariyle 390 liraya ulaştığına dikkat çeken Dr. Şevkin, zeytinde 6 yıl içerisinde 14 kat artış yaşandığını ve tanesinin 2 lira olduğunu ifade etti.

TL, PATAKA KARŞISINDA BİLE DEĞER KAYBETTİ

Dr Şevkin, Türk Lirası’nın sadece euro ve dolar karşısında değil, pek bilinmeyen para birimleri karşısında değer kaybettiğine dikkat çekerek, Çin’in Özerk bölgesi olan Makao’da kullanılan Pataka’ya dikkat çekti. Pataka’nın 2022 yılında 1 lira olduğunu belirten Dr. Şevkin 4 lira 75 kuruşa yükseldiğine dikkat çekerek, TL’nin nasıl değer kaybettiğini gözler önüne serdi.

VATANDAŞIN BORCU 4 TRİLYON 315 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Vatandaşların bankalara olan ödenemeyen borçlarını da hatırlatan Dr. Şevkin, batık kredilerin bir hafta içerisinde 5,4 milyar lira artış gösterdiğini ifade ederek 7 Mart itibariyle batık kredinin 339,1 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Dr. Şevkin, batık kredilerin 2024 yılının son haftasına göre yüzde 17,9 oranında arttığını ifade ederek, varlık yönetim şirketleri ile TOKİ’ye olan taksitli konut kredi borçlarıyla birlikte toplam borcun 4 trilyon 315 milyar liraya ulaştığını açıkladı.