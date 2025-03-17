Yarın Meclis'te Haftaya Hesaplarda! Emekli Bayram ikramiyesi'nde İkinci Adım

Emekli bayram ikramiyesi 2025’te 4 bin liraya yükseltildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen yeni Ramazan Bayramı ikramiyesi yarın Meclis Genel Kurulu’na geliyor. Gelecek hafta hesaplara yatırılması beklenen emekli ikramiyeleri için bir sonraki adım ise Resmi Gazete olacak.

Yarın Meclis'te Haftaya Hesaplarda! Emekli Bayram ikramiyesi'nde İkinci Adım

Haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek.

Yarın Meclis'te Haftaya Hesaplarda! Emekli Bayram ikramiyesi'nde İkinci Adım - Resim : 1

DOĞUM YARDIMLARI DA ARTIRILIYOR

Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yarın Meclis'te Haftaya Hesaplarda! Emekli Bayram ikramiyesi'nde İkinci Adım - Resim : 2

PERFORMANS PRİMİ ÖDENECEK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

Kaynak: AA

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